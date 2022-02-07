Коронавірусною інфекцією у світі захворіло понад 395 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Станом на ранок понеділка у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 395 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.
Загальна ситуація
Всього у світі на COVID-19 інфіковано 395,977,207 людей, з них одужало 314,820,142 осіб. Кількість померлих зросла до 5,758,663.
“Лідери” за кількістю інфікованих
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (78 017 402), Індія (42 272 014), Бразилія (26 536 597), Франція (20 758 371), Велика Британія (17 803 325), Росія (12 810 118), Туреччина (12 238 501), Італія (11 621 736), Німеччина (11 059 873) Іспанія (10 274 653) та Аргентина (8 589 879).
“Лідери” за кількістю летальних випадків
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (926 029), Бразилії (632 289) та Індії (502 905).
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 4 256 208 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 101 168 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.