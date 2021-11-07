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Коронавирус унес жизнь украинской поэтессы Светланы Йовенко

Киев • УНН

 • 50677 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Украинская поэтесса Светлана Йовенко скончалась на 76-м году жизни в реанимации ковидного отделения 10-й киевской больницы. Об этом сообщила в Facebook писательница Любовь Голота, передает УНН.

Коронавирус унес жизнь украинской поэтессы Светланы Йовенко

Цитата

"Этим утром нас покинула Светлана Йовенко, умерла в реанимации ковидного отделения 10-ой киевской больницы", - написала Голота.

Детали

Писательница отметила, что Йовенко Светлана Андреевна родилась 20 сентября 1945 года в Киеве. Вся ее жизнь, учеба,
труд связаны с литературой. После яркого дебюта в 16 лет имя Светланы Йовенко всегда было на слуху у любителей поэзии, она автор многих сборников лирики, автор прозаических книг, литературных эссе и статей, воспоминаний.

"Сейчас, в эту минуту, я не могу полностью сосредоточиться, чтобы назвать все факты Светланиной литературной биографии. Огромное сожаление охватывает за этим красивым, жизнелюбивым человеком, за его улыбкой, голосом, приметливым голубоглазым взглядом, вечерними звонками, постоянным углублением в литературные и общественные события. Светлана оставила в скорби свою дочь Иванну, внучку Софью, близкую и далекую родню", - написала Голота.

Она добавила, что Йовенко знали все украинские поэты и писатели, которые печатались в издательстве "Днепр", журнале "Отчизна", соседствовали с ней в писательском доме на Гончара, 52.

"Ее знали и любили университетские друзья, верные читатели, чернобыльцы, - ведь Светлана не раз посещала зону, участвовала в создании фильмов Роллана Сергиенко, формировала антологии, написала стихи и поэму, целый ряд прозаических произведений, высоко оцененных читателями. Светлана Йовенко сделала чрезвычайно много на литературном поприще, и, надеюсь, ей воздастся за сделанное благодарной памятью людей неравнодушных к ней, к писательскому труду, к жизни пожилых писателей, которые стали жертвами пандемии...",- добавила Голота.

Напомним

31 октября в Одессе в возрасте 84-лет умер известный украинский детский писатель, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Г. Шевченко Владимир Рутковский.

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