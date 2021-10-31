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Помер дитячий письменник Рутківський

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сьогодні в Одесі у віці 84-років помер відомий український дитячий письменник, лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка Володимир Рутківський, повідомляє УНН.

Помер дитячий письменник Рутківський

Рутківський народився в Черкаській області в 1937 році, він пов'язав своє життя з Одесою. Навчався в місцевому політехнічному інституті, по закінченню якого працював на Одеському суперфосфатному заводі. Публікуватися почав в 1959 році. Закінчив Вищі літературні курси при Літературному інституті ім. Максима Горького.

Спершу писав вірші (у доробку автора сім поетичних збірок), але потім почав писати прозу. За радянських часів Рутківського відмовлялися друкувати в Україні, а ось перекладені російською твори видавалися у Москві.

У доробку автора чимало нагород, серед останніх - премія Книга року ВВС за двотомний роман "Сині води" та премія Тараса Шевченка за тетралогію про джур: "Джури козака Швайки", "Джури-характерники", "Джури і підводний човен", "Джури і Кудлатик".

У 2017 році у прокат вийшла стрічка "Сторожова застава" - екранізація одного з найвідоміших пригодницьких романів Рутківського.

У 2018 році за книгу «Гості на мітлі» Рутковський був включений до Почесного списку Андерсена.

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