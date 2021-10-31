Умер детский писатель Рутковский

Рутковский родился в Черкасской области в 1937 году, он связал свою жизнь с Одессой. Учился в местном политехническом институте, по окончании которого работал на Одесском суперфосфатном заводе. Публиковаться начал в 1959 году. Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. Максим Горький.

Сначала писал стихи (в наследии автора семь поэтических сборников), но потом начал писать прозу. В советское время Рутковского отказывались печатать в Украине, а вот переведенные на русский произведения издавались в Москве.

В наследии автора немало наград, среди последних — премия Книга года ВВС за двухтомный роман “Синие воды” и премия Тараса Шевченко за тетралогию о джуре: “Джуры казака Швайки”, “Джуры-характерники”, “Джуры и подводная лодка”, “Джуры и Лохматик”.

В 2017 году в прокат вышла лента “Сторожевая застава” — экранизация одного из самых известных приключенческих романов Рутковского.

В 2018 году за книгу “Гости на метле” Рутковский был включен в Почетный список Андерсена.