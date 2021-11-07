Коронавірус забрав життя української поетеси Світлани Йовенко

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"Цього ранку нас покинула Світлана Йовенко, померла в реанімації ковідного відділення 10 ої київської лікарні", - написала Голота.

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Письменниця зазначила, що Світлана Андріївна Йовенко народилася 20 вересня 1945 року в Києві. Все її життя, навчання,

праця пов'язані з літературою. Після яскравого дебюту в 16 років ім'я Світлани Йовенко завжди було на слуху в любителів поезії, вона автор багатьох збірників лірики, автор прозових книжок, літературних есе та статей, спогадів.

"Зараз, в цю хвилину, я не можу вповні зосередитися, аби назвати всі факти Світланиної літературної біографії. Величезний жаль переймає за цією красивою, життєлюбною людиною, за її усмішкою, голосом, прикметливим голубооким поглядом, вечірніми дзвінками, постійним вглибанням в літературні і суспільні події... Світлана залишила в жалю свою доньку Іванну, онуку Софію, близьку й далеку рідню", - написала Голота.

Вона додала, що Йовенко знали всі українські поети і письменники, які друкувалися у видавництві "Дніпро", журналі "Вітчизна", сусідували з нею в письменницькому будинку на Гончара, 52.

"Її знали і любили університетські друзі, вірні читачі, чорнобильці, - адже Світлана неоднораз відвідувала зону, брала участь у створенні фільмів Роллана Сергієнка, укладала антології, написала вірші й поему, цілий ряд прозових творів, високо оцінених читачами... Світлана Йовенко зробила надзвичайно багато на літературній ниві, і, сподіваюся, їй воздасться за зроблене вдячною пам'яттю людей небайдужих до неї, до письменницької праці, до втомливого життя літніх письменників, які стали жертвами пандемії...", - додала Голота.

Нагадаємо

31 жовтня в Одесі у віці 84-років помер відомий український дитячий письменник, лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка Володимир Рутківський.