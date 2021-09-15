Коронавирус унес 16 жизней в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. За прошедшие сутки диагноз COVID-19 поставили 361 жителю Одесской области. 16 человек ушли из жизни в результате заболевания, пишет УНН со ссылкой на данные с карты СНБО о распространении коронавируса в Украине.
Общее количество инфицированных в регионе составило 147 136.
Общее количество умерших - 3 127.
По данным регионального центра общественного здоровья, на сегодняшний день в области введены 504 892 дозы вакцины от COVID-19. 225 тысяч человек уже привиты двумя дозами.