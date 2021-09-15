Коронавирус унес 16 жизней в Одесской области

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 115998 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 129521 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 112424 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 110885 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
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2 марта, 11:46 • 140120 просмотра

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Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 122069 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

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Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Коронавирус унес 16 жизней в Одесской области

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. За прошедшие сутки диагноз COVID-19 поставили 361 жителю Одесской области. 16 человек ушли из жизни в результате заболевания, пишет УНН со ссылкой на данные с карты СНБО о распространении коронавируса в Украине.

Общее количество инфицированных в регионе составило 147 136.

Общее количество умерших - 3 127.

По данным регионального центра общественного здоровья, на сегодняшний день в области введены 504 892 дозы вакцины от COVID-19. 225 тысяч человек уже привиты двумя дозами.

Украинские Национальные Новости

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