Коронавірус забрав 16 життів в Одеській області
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. За минулу добу діагноз COVID-19 поставили 361 жителю Одеської області. 16 осіб пішли з життя в результаті захворювання, пише УНН з посиланням на дані з карти РНБО про розповсюдження коронавірусу в Україні.
Загальна кількість інфікованих в регіоні становить 147 136.
Загальна кількість померлих - 3 127.
За даними регіонального центру громадського здоров'я, на сьогодні в області введено 504 892 дози вакцини від COVID-19. 225 тисяч осіб вже щеплені двома дозами.