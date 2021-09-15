Коронавірус забрав 16 життів в Одеській області

КИЇВ. 15 вересня. УНН. За минулу добу діагноз COVID-19 поставили 361 жителю Одеської області. 16 осіб пішли з життя в результаті захворювання, пише УНН з посиланням на дані з карти РНБО про розповсюдження коронавірусу в Україні.