Коронавірус забрав 16 життів в Одеській області

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17 березня, 19:38 • 83536 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 107732 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 165787 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 147770 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 148840 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 159795 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 177295 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150049 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159220 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176038 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. За минулу добу діагноз COVID-19 поставили 361 жителю Одеської області. 16 осіб пішли з життя в результаті захворювання, пише УНН з посиланням на дані з карти РНБО про розповсюдження коронавірусу в Україні.

Загальна кількість інфікованих в регіоні становить 147 136.

Загальна кількість померлих - 3 127.

За даними регіонального центру громадського здоров'я, на сьогодні в області введено 504 892 дози вакцини від COVID-19. 225 тисяч осіб вже щеплені двома дозами.

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