Коронавирус в РФ: количество безработных достигло 1,2 млн человек

КИЕВ. 7 мая. УНН. В России на фоне пандемии коронавируса количество зарегистрированных безработных достигло 1,243 млн человек. При этом только за март-апрель количество безработных в РФ увеличилась на 735 тысяч. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на совещании с президентом России Владимиром Путиным по вопросам поддержки экономики в среду, 6 мая, передает УНН со ссылкой на DW.