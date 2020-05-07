Коронавірус в РФ: кількість безробітних сягнула 1,2 млн чоловік

За даними міністерства праці РФ, безпосередньо після 1 березня роботу в Росії втратили більше 208 тис. людей. Для виплати їм допомоги з безробіття держава виділила 1,8 млрд рублів.

Тільки 29 квітня Котяков заявляв, що кількість безробітних в Росії досягла 950 тис. осіб. Тоді ж він оцінював фактичне безробіття на рівні 3,7 млн ​​чоловік і не виключав, що до кінця року воно зросте до 5-6 млн чоловік.

У Росії через пандемію коронавірусу SARS-CoV-2 оголошений режим неробочих днів з 30 березня по 11 травня. В рамках підтримки економіки і соціальних сфер уряд схвалив два пакети заходів на загальну суму понад два трлн рублів.

На початку квітня агентство Bloomberg відзначало, що відмова російської влади виділяти великі кошти на підтримку економіки, як це робиться в багатьох інших країнах, може серйозно ускладнити її відновлення. При цьому економісти прогнозували, що навіть при активному реагуванні держави Росію чекає дворічна рецесія з падінням ВВП на 3 відсотки.

Станом на вечір кількість інфікованих COVID-19 у РФ зросла до майже 166 тисяч осіб, 1537 людей — померли.