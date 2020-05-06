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Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 у РФ зросла до майже 166 тисяч осіб, 1537 людей - померли

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. За останню добу в Росії зареєстровано 10 559 нових випадків захворювання коронавірусом у 82 регіонах, повідомив оперативний штаб по боротьбі з вірусом, передає УНН з посиланням на видання “Коммерсант” і профільні канали в Telegram.

Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 у РФ зросла до майже 166 тисяч осіб, 1537 людей - померли

Напередодні захворіло 10 102 особи. Загальна кількість інфікованих досягла 165 929.

“За останню добу в Росії виявлено 10 559 хворих новою коронавірусною інфекцією у 82 регіонах, з них 4 314 випадків (40,9%) — активно у контактних осіб без клінічних проявів хвороби. При цьому виписано по одужанню 1 462 дві людини. Всього в країні виявлено 165 929 хворих у 85 регіонах, а кількість одужалих пацієнтів збільшилася до 21 327 осіб”, — повідомили в штабі.

Також за добу зафіксовано 86 летальних випадків. За весь період в Росії від коронавірусу померло 1 537 осіб.

Статистика COVID-19 в РФ за станом на 6 травня.

Варто відзначити, що російські відомства включають в свою статистику окуповані українські АР Крим і Севастополь:

“За даними Роспотребнадзора, на сьогоднішній день проведено більше 4,6 млн лабораторних досліджень на наявність нового коронавірусу. За останню добу проведено 173,3 тис. тестів на коронавірус. Під медичним наглядом в цілому по Росії за станом на 06.05.2020 залишаються 227 тис. 792 людини”, — додали в штабі.

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