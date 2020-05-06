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Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в РФ выросло до почти 166 тысяч лиц, 1537 людей - умерли

Киев • УНН

 • 14974 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. За последние сутки в России зарегистрировано 10 559 новых случаев заболевания коронавирусом в 82 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом, передает УНН со ссылкой на издание “Коммерсант” и профильные каналы в Telegram.

Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в РФ выросло до почти 166 тысяч лиц, 1537 людей - умерли

Накануне заболело 10 102 человека. Общее количество заразившихся достигло 165 929.

“За последние сутки в России выявлено 10 559 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 82 регионах, из них 4 314 случаев (40,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 1 462 человека. Всего в стране выявлено 165 929 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 21 327 человек”, — сообщили в штабе.

Также за сутки зафиксировано 86 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончался 1 537 человек.

Статистика COVID-19 в РФ по состоянию на 6 мая.

Стоит отметить, что российские ведомства включают в свою статистику оккупированные украинские АР Крым и Севастополь:

“По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 4,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведены 173,3 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 06.05.2020 остаются 227 тыс. 792 человека”, — добавили в штабе.

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