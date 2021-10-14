Коронавирус в оккупированном Крыму: в больницах осталось всего 12% мест
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. В оккупированном Крыму коечный фонд для пациентов с коронавирусом в больницах заполнен на 88%, медучреждения разворачивают дополнительные места. Об этом пишет Крим.Реалии, передает УНН.
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"Коечный фонд занят на 88,4%, по состоянию на 14 октября дорозвернуто к 4 410 коек в 31 медицинской организации. Из них 4 229 - для взрослых, 181 - для детей", - говорится в сообщении.
Детали
В Крыму за минувшие сутки зафиксировали 552 новых случая заражений коронавирусом, что превышает вчерашние показатели (544 случая заражения), и это новый антирекорд за все время пандемии.
"По состоянию на 14 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано - 85 913 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19. За последние сутки - 552, за предыдущие - 544", - сообщила пресс-служба подконтрольного Кремлю Минздрава.
Уточняется, что большинство заражений зафиксировали в Симферополе (79). Чуть меньше в Ялте - 67 случаев, в Алуште - 46, в Феодосии - 45, в Бахчисарайском районе - 39.
Как сообщается, умерло на полуострове за последние сутки 15 человек. На стационарном лечении находится 3 898 человек, 147 из которых несовершеннолетние, в возрасте от 19 до 30 лет - 86 человек, от 31 до 60 лет - 1 448 человек. Значительное количество больных старше 60 лет - 2 217 человек.
"Власть" сообщила накануне, что в Крыму дополнительно развернули 115 коек для пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией - на данный момент коечный фонд составляет более 4 тысячи коек.
Дополнение
Данные российских властей оккупированных Крыма и Севастополя о заболеваемости на коронавирус не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в ряде российских военных и спецслужб.