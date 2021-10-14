Коронавірус в окупованому Криму: в лікарнях залишилося всього 12% місць
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. В окупованому Криму ліжковий фонд для пацієнтів з коронавірусом в лікарнях заповнений на 88%, медустанови розгортають додаткові місця. Про це пише Крим.Реалии, передає УНН.
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"Ліжковий фонд зайнятий на 88,4%, станом на 14 жовтня дорозвернуто до 4 410 ліжок в 31 медичній організації. З них 4 229 - для дорослих, 181 - для дітей", - йдеться в повідомленні.
Деталі
У Криму за минулу добу зафіксували 552 нових випадки заражень коронавірусом, що перевищує вчорашні показники (544 випадки зараження), і це новий антирекорд за весь час пандемії.
"Станом на 14 жовтня 2021 на території Республіки Крим зареєстровано - 85 913 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції COVID-19. За останню добу - 552, за попередню - 544", - повідомила пресслужба підконтрольного Кремлю МОЗу.
Уточнюється, що більшість заражень зафіксували в Сімферополі (79). Трохи менше в Ялті - 67 випадків, в Алушті - 46, у Феодосії - 45, в Бахчисарайському районі - 39.
Як повідомляється, померло на півострові за останню добу 15 осіб. На стаціонарному лікуванні знаходиться 3 898 осіб, 147 з яких неповнолітні, у віці від 19 до 30 років - 86 осіб, від 31 до 60 років - 1 448 осіб. Значна кількість хворих старше 60 років - 2 217 осіб.
"Влада" повідомила напередодні, що в Криму додатково розгорнули 115 ліжок для пацієнтів з COVID-19 і позалікарняною пневмонією - на даний момент ліжковий фонд становить понад 4 тисячі ліжок.
Доповнення
Дані російської влади окупованих Криму і Севастополя про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування в низці російських військових і спецслужб.