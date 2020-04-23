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Коронавирус в тюрьмах: в одном учреждении двое работников заболели COVID-19

Коронавирус в тюрьмах: в одном учреждении двое работников заболели COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. У двух работников одного из пенитенциарных учреждений западного региона Украины обнаружили коронавирус, на данный момент заболевания COVID-19 в удерживаемых в этом учреждении не зафиксировано. Об этом сообщила Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Во время проверки ... установлено, что в одном из пенитенциарных учреждений западного региона двум работникам 21 апреля подтвержден коронавирус. Один случай установлено быстрым тестом, другой - методом ПЦР", - сообщила Омбудсмен.

Она добавила, что указанные работники с 6 апреля находятся на больничном. Сейчас в учреждении проводится эпидемиологическое расследование для установления круга лиц, с которыми контактировали больные.

"Отмечаю, что по состоянию на 23 апреля среди удерживаемых лиц подтвержденные случаи заболевания COVID-19 - отсутствуют", - отметила Денисова.

Также Омбудсмен указала, что обратилась к министру юстиции Денису Малюське с просьбой безотлагательно принять соответствующие меры по локализации и недопущению распространения COVID-19 среди работников учреждения и удерживаемых лиц.

Ранее Омбудсмен рассказала о случае коронавируса в Черновицком СИЗО.

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