Коронавирус в тюрьмах: в одном учреждении двое работников заболели COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. У двух работников одного из пенитенциарных учреждений западного региона Украины обнаружили коронавирус, на данный момент заболевания COVID-19 в удерживаемых в этом учреждении не зафиксировано. Об этом сообщила Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Во время проверки ... установлено, что в одном из пенитенциарных учреждений западного региона двум работникам 21 апреля подтвержден коронавирус. Один случай установлено быстрым тестом, другой - методом ПЦР", - сообщила Омбудсмен.
Она добавила, что указанные работники с 6 апреля находятся на больничном. Сейчас в учреждении проводится эпидемиологическое расследование для установления круга лиц, с которыми контактировали больные.
"Отмечаю, что по состоянию на 23 апреля среди удерживаемых лиц подтвержденные случаи заболевания COVID-19 - отсутствуют", - отметила Денисова.
Также Омбудсмен указала, что обратилась к министру юстиции Денису Малюське с просьбой безотлагательно принять соответствующие меры по локализации и недопущению распространения COVID-19 среди работников учреждения и удерживаемых лиц.
Ранее Омбудсмен рассказала о случае коронавируса в Черновицком СИЗО.