Коронавірус у в'язницях: в одній установі захворіли на COVID-19 двоє працівників
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У двох працівників однієї з пенітенціарних установ західного регіону України виявили коронавірус, наразі коронавірусного захворювання COVID-19 в утримуваних у цій установі не зафіксовано. Про це повідомила Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Під час перевірки... з’ясовано, що в одній з пенітенціарних установ західного регіону двом працівникам 21 квітня підтверджено коронавірус. Один випадок встановлено швидким тестом, інший - методом ПЛР", - повідомила Омбудсмен.
Вона додала, що вказані працівники з 6 квітня перебувають на лікарняному. Наразі, в установі проводиться епідеміологічне розслідування для встановлення кола осіб, з якими контактували хворі.
"Зазначаю, що станом на 23 квітня серед утримуваних осіб підтверджені випадки на захворювання COVID-19 - відсутні", - наголосила Денісова.
Також Омбудсмен вказала, що звернулася до міністра юстиції Дениса Малюськи з проханням невідкладно вжити відповідних заходів щодо локалізації та недопущення поширення COVID-19 серед працівників установи та утримуваних осіб.
Раніше Омбудсмен розповіла про випадок коронавірусу у Чернівецькому СІЗО.