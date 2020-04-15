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Омбудсмен розповіла про випадок коронавірусу у Чернівецькому СІЗО

Київ • УНН

 • 15096 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Жінці під час прийому в Чернівецьке СІЗО зробили експрес-тест на наявність COVID-19, результат якого був "слабо позитивним", при цьому затримана не була допущена до камерних приміщень Чернівецького слідчого ізолятора, а посадовці, які з нею контактували, перебували на самоізоляції 14 днів. Жінку ж госпіталізували до Чернівецької обласної клінічної лікарні. Про це написала Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

"У ЗМІ з'явилась інформація з заголовками про перший підтверджений випадок захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 однієї із засуджених у Чернівецькому СІЗО. Хотіла б прояснити ситуацію, щоб виключити будь-які спекуляції на цій темі. Затримана жінка не була допущена до камерних приміщень Чернівецького слідчого ізолятора, адже наявність захворювання у неї виявили під час проходження медичного обстеження", - повідомила Денісова.

Вона розповіла, що 27 березня жінка була доставлена до ізолятора тимчасового тримання №1 у Чернівцях, де вона пробула до ранку 28 березня. На момент потрапляння до ІТТ симптомів респіраторного захворювання у затриманої не було, жінка також не скаржилась на здоров'я, додала Омбудсмен.

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"Під час здійснення процедури опису флюорографічного знімка, лікар-рентгенолог рекомендував дообстежити затриману особу у лікаря-пульмонолога, який діагностував підвищений тиск та температуру тіла. Відповідно, останній відправив на дообстеження до лікаря-інфекціоніста, який діагностував "ГРВІ". Після проведення вказаних обстежень затриману особу конвойним нарядом поліції доставили до Шевченківського районного суду міста Чернівці для обрання міри запобіжного заходу, після чого жінку повезли до Чернівецького слідчого ізолятора. Під час прийому в СІЗО відповідальний медичний працівник наполіг на проходженні заарештованою експрес-тесту на наявність COVID-19, результат якого був "слабо позитивним", - вела далі Денісова.

Жінку, з її слів, "негайно госпіталізували до Чернівецької обласної клінічної лікарні, де помістили в окремий бокс інфекційного відділення".

"Наголошую, що в ІТТ жінка перебувала сама, до камерних приміщень СІЗО заарештована не була допущена. Усі медичні працівники місць несвободи, лікарі, які проводили обстеження жінки та співробітники поліції, які мали контакт з заарештованою, були 14 днів на самоізоляції. Після чого пройшли перевірку на наявність захворювання – у жодного з них COVID-19 не виявлено. Голова Шевченківського районного суду Чернівців та його помічник, які брали участь у судовому засіданні, також перебували на самоізоляції 14 днів", - зазначила Омбудсмен.

Нагадаємо, на ранок 15 квітня в Україні, за даними МОЗ, зафіксовано 3764 випадки COVID-19, кількість смертей перевищила 100.

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