Малюська розповів про ситуацію з засобами індивідуального захисту у в'язницях
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Медики, які працюють у в’язницях, забезпечені засобами індивідуального захисту, певними первинними дезінфекторами, однак з працівниками у самих тюрмах, у тому числі охороною, складніше, адже персоналу - 28 тисяч. Про це міністр юстиції України Денис Малюська повідомив в ефірі "Сніданку з 1+1", передає УНН.
Відповідаючи на питання, як зупинити розповсюдження коронавірусу, інфекції у в’язницях та слідчих ізоляторах, Малюська зазначив: "Ми намагаємося по-максимуму боротися з системою, але тюрьми – це не передова нашої вітчизняної медичної системи".
"Звичайно, ситуація вкрай складна з індивідуальними засобами захисту. Якщо наші медики, що працюють у тюрьмах, ми забезпечили їх індивідуальними засобами захисту, якимись первинними дезінфекторами, то з людьми, які працюють у середині тюрем, в тому числі охорона, то там складніше, надто багато людей - 28 тисяч персоналу", - додав він.
Нагадаємо, Малюська заявляв, що зменшити кількість ув’язнених в Україні можна завдяки впровадженню електронного моніторингу та зміни норм щодо зберігання наркотиків.