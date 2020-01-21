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Малюська розповів, як суттєво зменшити кількість ув’язнених в Україні

Київ • УНН

 • 17675 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Зменшити кількість ув’язнених в Україні можна завдяки впровадженню електронного моніторингу та зміни норм щодо зберігання наркотиків. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі програми "Сніданок з 1+1", передає УНН.

Малюська розповів, як суттєво зменшити кількість ув’язнених в Україні

Відповідаючи на питання, як зробити так, щоб ув’язнених стало менше, Малюська відповів: "Безліч варіантів. Зокрема, ми хочемо впровадити нормальну систему електронного моніторингу, де б люди, не тільки які в СІЗО, а й в тюрмах, могли б звідти виходити, там, де особливої небезпеки немає. І з браслетами перебувати, наприклад, у себе вдома".

Також, за його словами, існують ще простіші варіанти. Наприклад, можна змінити норми, за якими в Україні визначають злочин за зберігання наркотиків. 

"У нас ці норми просто в рази менші, ніж європейські. Відповідно те, що в Європі навіть в 10 разів більші (норми зберігання наркотиків - ред.) не є злочином, вам нічого не буде, у нас уже люди ідуть у в’язницю. Вони наркомани, вони хворі, їх потрібно лікувати, але ми направляємо їх у в’язницю. Відповідно, тільки на різниці між нашими на європейськими нормами ми надлишково утримуємо в тюрмах тисяч 10 осіб", - сказав Малюська.

Також міністр зазначив, що наркозалежних потрібно лікувати, а не відправляти до в’язниць.

"В тюрмах нема інфраструктури, щоб їх там нормально лікувати - наркозалежних. Відповідно, ми просто пачками відправляємо людей у тюрми. Їх потрібно лікувати, а не туди викидувати", - сказав Малюська.

Нагадаємо, за словами міністра юстиції України Дениса Малюськи, Мін’юст планує розпочати розпродаж в'язниць з надходженням частини отриманого доходу не до загального бюджету держави, а безпосередньо у міністерство.

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