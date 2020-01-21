У Мін’юсті планують розпочати розпродаж в'язниць
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Міністерство юстиції України планує розпочати розпродаж в'язниць з надходженням частини отриманого доходу не до загального бюджету держави, а безпосередньо у міністерство. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі програми "Сніданок з 1+1", передає УНН.
"Враховуючи, що у нас більше в’язниць, ніж нам покищо потрібно, істотно більше, ми цілком можемо розпочати розпродаж тюрем. Якщо ми домовимося про механізм, щоб ці кошти не йшли в загальний фонд бюджету, а якимось чином акумулювались, щоб частину хоч можна було б витратити на поліпшення інфраструктури", - заявив Малюська.
Як повідомлялося раніше в УНН, міністр юстиції України Денис Малюська повідомив, що приватних в'язниць в Україні не буде, проте будуть приватні СІЗО.