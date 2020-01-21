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В Минюсте планируют начать распродажу тюрем

Киев • УНН

 • 30907 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Министерство юстиции Украины планирует начать распродажу тюрем с поступлением части полученного дохода не в общий бюджет государства, а непосредственно в министерство. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире программы "Завтрак с 1+1", передает УНН.

В Минюсте планируют начать распродажу тюрем

"Учитывая то, что у нас больше тюрем, чем нам пока нужно, мы вполне можем начать распродажу тюрем. Если мы договоримся о механизме, чтобы эти средства не шли в общий фонд бюджета, а каким-то образом аккумулировались, чтобы часть хоть можно было бы потратить на улучшение инфраструктуры", - заявил Малюська.

Как сообщалось ранее в УНН, министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что частных тюрем в Украине не будет, однако будут частные СИЗО.

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