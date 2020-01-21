Малюська рассказал, как существенно уменьшить количество заключенных в Украине

Отвечая на вопрос, как сделать так, чтобы заключенных стало меньше, Малюська ответил: "Множество вариантов. В частности, мы хотим внедрить нормальную систему электронного мониторинга, где бы люди, не только которые в СИЗО, но и в тюрьмах, могли бы оттуда выходить, там, где особой опасности нет. И с браслетами находиться, например, у себя дома".

Также, по его словам, существуют еще более простые варианты. Например, можно изменить нормы, по которым в Украине определяют преступление за хранение наркотиков.

"У нас эти нормы просто в разы меньше, чем европейские. Соответственно то, что в Европе даже в 10 раз больше (нормы хранения наркотиков - ред.) не является преступлением, вам ничего не будет, у нас уже люди идут в тюрьму. Они наркоманы, они больные, их нужно лечить, но мы направляем их в тюрьму. Соответственно, только на разнице между нашими на европейскими нормами мы избыточно удерживаем в тюрьмах тысяч 10 человек", - сказал Малюська.

Также министр отметил, что наркозависимых нужно лечить, а не отправлять в тюрьмы.

"В тюрьмах нет инфраструктуры, чтобы их там нормально лечить - наркозависимых. Соответственно, мы просто пачками отправляем людей в тюрьмы. Их нужно лечить, а не туда выкидать", - сказал Малюська.

Напомним, по словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, Минюст планирует начать распродажу тюрем с поступлением части полученного дохода не в общий бюджет государства, а непосредственно в министерство.