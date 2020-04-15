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Омбудсмен рассказала о случае коронавируса в Черновицком СИЗО

Омбудсмен рассказала о случае коронавируса в Черновицком СИЗО

Киев  •  УНН

 • 15070 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Женщине во время приема в Черновицкое СИЗО сделали экспресс-тест на наличие COVID-19, результат которого был "слабо положительным", при этом задержанная не была допущена в камерные помещения Черновицкого следственного изолятора, а должностные лица, которые с ней контактировали, находились на самоизоляции 14 дней. Женщину же госпитализировали в Черновицкую областную клиническую больницу. Об этом написала Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале, передает УНН.

"В СМИ появилась информация с заголовками о первом подтвержденном случае заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 одной из осужденных в Черновицком СИЗО. Хотела бы прояснить ситуацию, чтобы исключить любые спекуляции на этой теме. Задержанная женщина не была допущена в камерные помещения Черновицкого следственного изолятора, ведь наличие заболевания у нее обнаружили во время прохождения медицинского обследования", - сообщила Денисова.

Она рассказала, что 27 марта женщина была доставлена в изолятор временного содержания №1 в Черновцах, где она пробыла до утра 28 марта. На момент попадания в ИВС симптомов респираторного заболевания у задержанной не было, женщина также не жаловалась на здоровье, добавила Омбудсмен.

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"При осуществлении процедуры описания флюорографического снимка, врач-рентгенолог рекомендовал дообследовать задержанное лицо у врача-пульмонолога, который диагностировал повышенное давление и температуру тела. Соответственно, последний отправил на дообследование к врачу-инфекционисту, который диагностировал "ОРВИ". После проведения указанных обследований задержанное лицо конвойным нарядом полиции доставили в Шевченковский районный суд города Черновцы для избрания меры пресечения, после чего женщину увезли в Черновицкое СИЗО. Во время приема в СИЗО ответственный медицинский работник настоял на прохождении арестованной экспресс-теста на наличие COVID-19, результат которого был "слабо положительным", - продолжала Денисова.

Женщину, по ее словам, "немедленно госпитализировали в Черновицкую областную клиническую больницу, где поместили в отдельный бокс инфекционного отделения".

"Подчеркиваю, что в ИВС женщина находилась сама, в камерные помещения СИЗО арестованная не была допущена. Все медицинские работники мест несвободы, врачи, проводившие обследование женщины и сотрудники полиции, которые имели контакт с арестованной, были 14 дней на самоизоляции. После чего прошли проверку на наличие заболевания - ни у одного из них COVID-19 не обнаружено. Председатель Шевченковского районного суда Черновцов и его помощник, участвовавшие в судебном заседании, также находились на самоизоляции 14 дней", - отметила Омбудсмен.

Напомним, на утро 15 апреля в Украине, по данным Минздрава, зафиксировано 3764 случая COVID-19, количество смертей превысило 100.

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