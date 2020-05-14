Коронавирус в мире уже убил более 300 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Общее количество зафиксированных смертей от коронавируса в мире превысило отметку в 300 тысяч. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные статистического сайта Worldometer.
Так, по состоянию на 20:35 14 мая в мире умерли 300 791 человек, а излечились почти 1,7 млн.
Общее количество заражений достигает почти 4,5 миллиона.
Отметим, что больше всего смертей зафиксировали в США (85 768) и Великобритании (33 614 тысяч), а за ними Италия и Испания с 31,1 и 27,3 тысячами соответственно.
В Украине на данный момент 456 умерших.
Ранее УНН писал, что почти половина инфицированных COVID-19 заразились от людей без симптомов.