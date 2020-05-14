Коронавірус у світі вже вбив понад 300 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Загальна кількість зафіксованих смертей від коронавірусу в світі перевищила позначку в 300 тисяч. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані статистичного сайту Worldometer.
Так, за станом на 20:35 14 травня в світі померли 300 791 осіб, а вилікувалися майже 1,7 млн.
Загальна кількість заражень досягає майже 4,5 мільйони.
Відзначимо, що найбільше смертей зафіксували в США (85 768) і у Великобританії (33 614 тисяч), а за ними Італія і Іспанія з 31,1 і 27,3 тисячами відповідно.
В Україні на даний момент 456 померлих.
Раніше УНН писав, що майже половина інфікованих COVID-19 заразилися від людей без симптомів.