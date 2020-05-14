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Коронавірус у світі вже вбив понад 300 тисяч осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Загальна кількість зафіксованих смертей від коронавірусу в світі перевищила позначку в 300 тисяч. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані статистичного сайту Worldometer.

Коронавірус у світі вже вбив понад 300 тисяч осіб

Так, за станом на 20:35 14 травня в світі померли 300 791 осіб, а вилікувалися майже 1,7 млн.

Загальна кількість заражень досягає майже 4,5 мільйони.

Відзначимо, що найбільше смертей зафіксували в США (85 768) і у Великобританії (33 614 тисяч), а за ними Італія і Іспанія з 31,1 і 27,3 тисячами відповідно.

В Україні на даний момент 456 померлих.

Раніше УНН писав, що майже половина інфікованих COVID-19 заразилися від людей без симптомів.

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