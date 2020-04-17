Пандемия коронавируса: почти половина инфицированных COVID-19 заразились от людей без симптомов - ученые

ukru
Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 45693 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 89480 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103582 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129658 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129788 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 173895 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122071 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 158830 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104960 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103079 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киевской области из-за вражеских дронов тревогу объявляли трижды: показали последствия атаки рф

В Киевской области из-за вражеских дронов тревогу объявляли трижды: показали последствия атаки рф

5 марта, 07:19 • 85871 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 99270 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 96614 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

11:59 • 42877 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

13:36 • 52888 просмотра
публикации
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

13:36 • 52888 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 130967 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 173896 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 158830 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 408490 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

14:51 • 8971 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

11:59 • 42877 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 96614 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 99270 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 103812 просмотра
Актуальное
Пандемия коронавируса: почти половина инфицированных COVID-19 заразились от людей без симптомов - ученые

Пандемия коронавируса: почти половина инфицированных COVID-19 заразились от людей без симптомов - ученые

Киев  •  УНН

 • 27572 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В новой статье в журнале Nature ученые сообщают, что наиболее высокая концентрация вирусных частиц наблюдалась у пациентов, у которых симптомы только начинали проявляться, и пик заражаемости приходился на это или даже на более ранее время, пишет УНН.

Около 44% пациентов заразились от людей, которые еще не проявляли никаких симптомов заболевания. При этом чаще всего в это время они находились среди большого количества родственников или вне дома.

Чтобы узнать долю бессимптомных — или пресимптоматических — случаев передачи вируса, ученые не проверяют случайно любых потенциально инфицированных людей в популяции, а статистически анализируют цепочки передачи инфекции. Здесь эпидемиологам требуется оценить два ключевых параметра. Во-первых, инкубационный период болезни — то есть время, в течение которого человек уже инфицирован, но инфекция никак себя не проявляет. Во-вторых, серийный интервал — так называют среднее время между началом симптомов в цепочке передачи инфекции: например, цитируя материал: “если Алиса заразила Боба, а известно, что кашель у Боба начался на три дня позже кашля у Алисы, то три дня — это и будет серийный интервал”.

Оба параметра можно оценить независимо друг от друга, и при сравнении они могут помочь оценить ту самую долю бессимптомных инфекций: если серийный интервал в популяции в среднем меньше, чем инкубационный период, значит, некоторая доля инфекций происходит до того, как симптомы начинают проявляться. И чтобы вычислить эту долю, нужно сравнить распределения этих двух значений. Этого, однако, недостаточно: следует также оценить, как полученные значения согласуются с количеством вируса, которое присутствует в слюне и других выделениях, и как эти значения меняются со временем.

Во время вспышки тяжелого острого респираторного синдрома ТОРС/SAR в 2003 году, выяснилось, что пик способности к заражению у больного приходился на период 7-10 дней после проявления первичных симптомов. Поэтому меры карантина, которые наиболее удобно применять к очевидно болеющим людям, работали в этом случае весьма эффективно.

В опубликованной в Nature работе исследователи анализировали течение болезни у 94 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией (ни один из них не был критически тяжелым больным). В течение 32 дней после проявления симптомов у них брали мазки из горла. Выяснилось, что пик концентрации вируса в слизистых оболочках начинается приблизительно во время возникновения первых симптомов болезни, а затем снижается и практически исчезает примерно к 21 дню. На это не влияли ни пол, ни возраст, ни тяжесть заболевания человека.

Ученые соотнесли эти результаты с официальными данными из Китая, согласно которым серийный интервал у нынешней коронавирусной инфекции составляет, в среднем, 5,8 дня, а инкубационный период — 5,2 дня. С помощью построения математической модели они вычислили, что люди начинают быть заразными, в среднем, за 2,3 дня до возникновения симптомов, а пик способности заразить приходится на период примерно 14-16 часов с момента первого проявления симптомов. Далее в течение недели способность к заражению у вируса падает, пока не исчезает совсем.

Данные из работы, опубликованной в Nature, нельзя считать совершенно полными. Например, момент возникновения первичных симптомов отмечался ретроспективно: об этом рассказывали сами пациенты уже после того, как им ставили диагноз.

Тем не менее, ученые показали, что в среднем инфицированный человек способен, по всей видимости, заражать окружающих еще за два-три дня до проявления симптомов болезни, и что концентрация вируса в крови уже максимальна в день возникновения первичных симптомов.

Добавим, ранее в Южной Корее сообщили, что впервые расшифровали геном коронавируса. В начале марта — в геноме коронавируса нашли первое изменение, делающего его менее заметным для иммунитета.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы