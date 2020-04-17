Пандемия коронавируса: почти половина инфицированных COVID-19 заразились от людей без симптомов - ученые

Около 44% пациентов заразились от людей, которые еще не проявляли никаких симптомов заболевания. При этом чаще всего в это время они находились среди большого количества родственников или вне дома.

Чтобы узнать долю бессимптомных — или пресимптоматических — случаев передачи вируса, ученые не проверяют случайно любых потенциально инфицированных людей в популяции, а статистически анализируют цепочки передачи инфекции. Здесь эпидемиологам требуется оценить два ключевых параметра. Во-первых, инкубационный период болезни — то есть время, в течение которого человек уже инфицирован, но инфекция никак себя не проявляет. Во-вторых, серийный интервал — так называют среднее время между началом симптомов в цепочке передачи инфекции: например, цитируя материал: “если Алиса заразила Боба, а известно, что кашель у Боба начался на три дня позже кашля у Алисы, то три дня — это и будет серийный интервал”.

Оба параметра можно оценить независимо друг от друга, и при сравнении они могут помочь оценить ту самую долю бессимптомных инфекций: если серийный интервал в популяции в среднем меньше, чем инкубационный период, значит, некоторая доля инфекций происходит до того, как симптомы начинают проявляться. И чтобы вычислить эту долю, нужно сравнить распределения этих двух значений. Этого, однако, недостаточно: следует также оценить, как полученные значения согласуются с количеством вируса, которое присутствует в слюне и других выделениях, и как эти значения меняются со временем.

Во время вспышки тяжелого острого респираторного синдрома ТОРС/SAR в 2003 году, выяснилось, что пик способности к заражению у больного приходился на период 7-10 дней после проявления первичных симптомов. Поэтому меры карантина, которые наиболее удобно применять к очевидно болеющим людям, работали в этом случае весьма эффективно.

В опубликованной в Nature работе исследователи анализировали течение болезни у 94 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией (ни один из них не был критически тяжелым больным). В течение 32 дней после проявления симптомов у них брали мазки из горла. Выяснилось, что пик концентрации вируса в слизистых оболочках начинается приблизительно во время возникновения первых симптомов болезни, а затем снижается и практически исчезает примерно к 21 дню. На это не влияли ни пол, ни возраст, ни тяжесть заболевания человека.

Ученые соотнесли эти результаты с официальными данными из Китая, согласно которым серийный интервал у нынешней коронавирусной инфекции составляет, в среднем, 5,8 дня, а инкубационный период — 5,2 дня. С помощью построения математической модели они вычислили, что люди начинают быть заразными, в среднем, за 2,3 дня до возникновения симптомов, а пик способности заразить приходится на период примерно 14-16 часов с момента первого проявления симптомов. Далее в течение недели способность к заражению у вируса падает, пока не исчезает совсем.

Данные из работы, опубликованной в Nature, нельзя считать совершенно полными. Например, момент возникновения первичных симптомов отмечался ретроспективно: об этом рассказывали сами пациенты уже после того, как им ставили диагноз.

Тем не менее, ученые показали, что в среднем инфицированный человек способен, по всей видимости, заражать окружающих еще за два-три дня до проявления симптомов болезни, и что концентрация вируса в крови уже максимальна в день возникновения первичных симптомов.

Добавим, ранее в Южной Корее сообщили, что впервые расшифровали геном коронавируса. В начале марта — в геноме коронавируса нашли первое изменение, делающего его менее заметным для иммунитета.