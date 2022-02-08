В течение 7 февраля в Украине обнаружили 34 353 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Коронавирус в Киеве: за сутки умерло семь человек, заболело более 2860
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 2862 больных коронавирусом, семь человек умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 1545 женщин в возрасте от 18 до 91 года, 997 мужчин в возрасте от 18 до 91 года, 146 девочек в возрасте от 1 месяца до 17 лет и 174 мальчика в возрасте от 1 месяца до 17 лет.
Среди тех, кто умерли: 3 женщины в возрасте от 63 до 70 лет и 4 мужчины в возрасте от 65 до 85 лет.
В больницы столицы госпитализировали 87 больных коронавирусом, а также 235 человек с подозрением на COVID-19 и пневмонии.
Выздоровело в течение минувших суток 946 человек.
Больше всего случаев заболевания выявили в таких районах: Дарницком (550), в Деснянском (350) и Оболонском (339).
С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерло 8606 человек. Подтвержденных случаев заболевания по состоянию на сегодня — 386 397. Преодолело вирус 342 118 жителей столицы.
Напомним