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15 марта, 19:03 • 103184 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 135348 просмотра

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Коронавирус в Киеве: за сутки умерло семь человек, заболело более 2860

Коронавирус в Киеве: за сутки умерло семь человек, заболело более 2860

Киев • УНН

 • 19793 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 2862 больных коронавирусом, семь человек умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 1545 женщин в возрасте от 18 до 91 года, 997 мужчин в возрасте от 18 до 91 года, 146 девочек в возрасте от 1 месяца до 17 лет и 174 мальчика в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

Среди тех, кто умерли: 3 женщины в возрасте от 63 до 70 лет и 4 мужчины в возрасте от 65 до 85 лет.

В больницы столицы госпитализировали 87 больных коронавирусом, а также 235 человек с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

Выздоровело в течение минувших суток 946 человек.

Больше всего случаев заболевания выявили в таких районах: Дарницком (550), в Деснянском (350) и Оболонском (339).

С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерло 8606 человек. Подтвержденных случаев заболевания по состоянию на сегодня — 386 397. Преодолело вирус 342 118 жителей столицы.

Напомним

В течение 7 февраля в Украине обнаружили 34 353 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Украинские Национальные Новости

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