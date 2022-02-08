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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 43813 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Коронавірус у Києві: за добу померло семеро людей, захворіло понад 2860

Коронавірус у Києві: за добу померло семеро людей, захворіло понад 2860

Київ • УНН

 • 19827 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. У столиці протягом минулої доби виявили 2862 хворих на коронавірус, семеро людей померли. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує УНН.

Деталі

Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 1545 жінок віком від 18 до 91 року, 997 чоловіків віком від 18 до 91 року, 146 дівчаток віком від 1 місяця до 17 років і 174 хлопчики віком від 1 місяця до 17 років.

Серед тих, хто померли: 3 жінки віком від 63 до 70 років та 4 чоловіки віком від 65 до 85 років.

До лікарень столиці госпіталізували 87 хворих на коронавірус, а також 235 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужало протягом минулої доби 946 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили у таких районах: Дарницькому (550), у Деснянському (350) та Оболонському (339).

З початку пандемії в Києві від коронавірусу померло 8606 людей. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 386 397. Подолало вірус 342 118 жителів столиці.

Нагадаємо

Протягом 7 лютого в Україні виявили 34 353 нових підтверджених випадків COVID-19. 

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