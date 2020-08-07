Коронавирус в Киеве: на следующей неделе стартуют проверки столичных школ и вузов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Со следующей недели в Киеве начнется мониторинг общежитий, вузов, лицеев и школ с целью недопущения распространения коронавирусной болезни (COVID-19). Об этом сообщил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.
Так, он не исключил обострения ситуации с заболеванием в общежитиях и детских учреждениях после возобновления обучения.
"Сегодня готовимся к этим процессам. Со следующей недели будут проводиться мониторинг всех общежитий, всех вузов, всех лицеев и школ с целью недопущения распространения инфекции среди организованных коллективов", - отметил Рубан.
Напомним, в столичном Институте специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом.
Вскоре после обнаружения вспышки COVID-19 общежитие Института специальной связи и защиты информации Национального университета "Киевский политехнический институт имени Сикорского" закрыли на карантин.
Как сообщал УНН, в Украине на утро 7 августа зафиксирован уже 78 261 случай коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев - 1453.