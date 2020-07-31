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Спалах коронавірусу у КПІ: гуртожиток "зв’язківців" закрили на карантин

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Після виявлення спалаху COVID-19 гуртожиток Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного університету "Київський політехнічний інститут імені Сікорського" закрили на карантин. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Як ви знаєте, днями у столиці зафіксували великий спалах захворювання – у гуртожитку Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного університету "Київський політехнічний інститут імені Сікорського". На сьогодні у гуртожитку захворіли 133 курсанти. З них до лікарень столиці госпіталізували 10 курсантів, а також одного викладача. Інші курсанти лікуються у гуртожитку під медичним наглядом", – повідомив Кличко.

За словами мера, вони отримують всю необхідну медичну допомогу. Також фахівці "Київського міського лабораторного центру МОЗ України" тестують всіх, хто контактував з інфікованими. Загалом у гуртожитку мешкають 152 курсанти.

"Після виявлення перших хворих, у гуртожитку здійснили повну дезінфекцію. І роблять її регулярно. Гуртожиток закрили на карантин. Біля нього сьогодні чергує поліція", – додав Кличко.

Нагадаємо, що напередодні у столичному Інституті спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" зафіксовано спалах захворюваності на коронавірусну хворобу.

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