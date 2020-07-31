Вспышка коронавируса в КПИ: общежитие "связистов" закрыли на карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. После обнаружения вспышки COVID-19 в общежитии Института специальной связи и защиты информации Национального университета "Киевский политехнический институт имени Сикорского" закрыли на карантин. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Как вы знаете, на днях в столице зафиксировалиую вспышку заболевания - в общежитии Института специальной связи и защиты информации Национального университета "Киевский политехнический институт имени Сикорского". В настоящее время в общежитии заболели 133 курсанта. Из них в больницы столицы госпитализировали 10 курсантов, а также одного преподавателя. Другие курсанты лечатся в общежитии под контролем", - сообщил Кличко.
По словам мэра, они получают всю необходимую медицинскую помощь. Также специалисты "Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины" тестируют всех, кто контактировал с инфицированными. Всего в общежитии проживают 152 курсанта.
"После обнаружения первых больных, в общежитии провели полную дезинфекцию. И делают ее регулярно. Общежитие закрыли на карантин. Возле него сегодня дежурит полиция", - добавил Кличко.
Напомним, что накануне в столичном Институте специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" зафиксировано вспышку заболеваемости коронавирусной болезнью.