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Коронавірус у Києві: з наступного тижня стартують перевірки столичних шкіл та вишів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. З наступного тижня у Києві почнеться моніторинг гуртожитків, вишів, ліцеїв і шкіл з метою недопущення поширення коронавірусної хвороби (COVID-19). Про це повідомив начальник ГУ Держпродспоживслужби у місті Києві Олег Рубан в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.

Так, він не виключив загострення ситуації із захворюванням у гуртожитках та дитячих установах після відновлення навчання.

"Сьогодні готуємось до цих процесів. З наступного тижня будуть проводитися моніторинг всіх гуртожитків, всіх вузів, усіх ліцеїв та шкіл з метою недопущення поширення інфекції серед організованих колективів", - зазначив Рубан.

Нагадаємо, у столичному Інституті спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" зафіксовано спалах захворюваності на коронавірус

Згодом після виявлення спалаху COVID-19 гуртожиток Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного університету "Київський політехнічний інститут імені Сікорського" закрили на карантин.

Як повідомляв УНН, в Україні на ранок 7 серпня зафіксовано вже 78261 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків - 1453. 

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