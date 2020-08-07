Коронавірус у Києві: з наступного тижня стартують перевірки столичних шкіл та вишів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. З наступного тижня у Києві почнеться моніторинг гуртожитків, вишів, ліцеїв і шкіл з метою недопущення поширення коронавірусної хвороби (COVID-19). Про це повідомив начальник ГУ Держпродспоживслужби у місті Києві Олег Рубан в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.
Так, він не виключив загострення ситуації із захворюванням у гуртожитках та дитячих установах після відновлення навчання.
"Сьогодні готуємось до цих процесів. З наступного тижня будуть проводитися моніторинг всіх гуртожитків, всіх вузів, усіх ліцеїв та шкіл з метою недопущення поширення інфекції серед організованих колективів", - зазначив Рубан.
Нагадаємо, у столичному Інституті спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" зафіксовано спалах захворюваності на коронавірус.
Згодом після виявлення спалаху COVID-19 гуртожиток Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного університету "Київський політехнічний інститут імені Сікорського" закрили на карантин.
Як повідомляв УНН, в Україні на ранок 7 серпня зафіксовано вже 78261 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків - 1453.