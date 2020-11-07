Коронавирус во Франции: зафиксирован антирекорд по количеству заболевших, места в больницах на грани

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. Во Франции согласно обнародованным в пятницу, 6 ноября, данным министерства здравоохранения страны, за последние 24 часа зафиксировано 60 486 новых подтвержденных случаев коронавируса. Таким образом превышен подтвержден накануне суточный рекорд заражений — 58 046, передает УНН.

Общее число выявленных случаев заражений коронавирусом во Франции приближается к отметке в 1,66 миллиона. По этому показателю Франция занимает первое место в Европе и пятое место в мире, уступая лишь США, Индии, Бразилии и России, передает информагентство Reuters.

Кроме того, сообщается о 828 погибших, в которых был диагностирован COVID-19. Из них 398 летальных случаев произошли в больницах в сутки, а 430 — в домах престарелых в течение последних трех дней. Накануне сообщалось о 363 смерти в больницах от коронавируса.

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Как отмечает DW, тем временем впервые с весны французских пациентов с COVID-19 снова направляют в больницы в Германии. Этот шаг французские власти объяснили стремлением разгрузить местные клиники. По состоянию на сейчас в отделениях интенсивной терапии находятся более 4,3 тысячи человек.

В настоящее время в отделениях интенсивной терапии французских больниц сейчас находятся более четыре тысячи пациентов. Правительство в Париже опасается, что к концу следующей недели медучреждения во многих городах достигнут предела своих возможностей, пишет DW.

В ответ на стремительный рост темпов распространения пандемии правительство Франции вновь объявил усиление противоэпидемических мероприятий. Так, в Париже после 22 часов запрещена продажа еды и алкогольных напитков в киосках и ресторанах на вынос. Чтобы предотвратить скопление людей, также запрещается употребление алкоголя на улицах до 6:00 утра.

Ученики гимназий частично переходят на обучение онлайн. Однако, как подчеркнул министр образования Жан-Мишель Бланке, не менее 50 процентов занятий должны проводиться в классах.

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