Apple закриє більшість магазинів у Франції через другу хвилю COVID-19

За даними агентства, відповідне рішення в компанії прийняли на тлі введення у Франції загальнонаціонального карантину у зв’язку з другою хвилею коронавірусу. З п’ятниці роботу в усіченому режимі продовжать лише три торгові точки Apple в Парижі. Для відвідування магазину і придбання продукції компанії клієнти повинні будуть в обов’язковому порядку заздалегідь записатися.

28 жовтня президент країни Емманюель Макрон повідомив про введення загальнонаціонального карантину у зв’язку з другою хвилею коронавируса. За його словами, спеціальний режим триватиме мінімум до 1 грудня і буде супроводжуватися закриттям ресторанів, театрів, кінозалів і магазинів за винятком продовольчих і товарів першої необхідності.

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