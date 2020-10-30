Apple закриє більшість магазинів у Франції через другу хвилю COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Американська компанія Apple тимчасово закриє для відвідувачів 17 з 20 фірмових магазинів електроніки, що діють на території Франції. Про це повідомило в четвер агентство Reuters, передає УНН.
За даними агентства, відповідне рішення в компанії прийняли на тлі введення у Франції загальнонаціонального карантину у зв’язку з другою хвилею коронавірусу. З п’ятниці роботу в усіченому режимі продовжать лише три торгові точки Apple в Парижі. Для відвідування магазину і придбання продукції компанії клієнти повинні будуть в обов’язковому порядку заздалегідь записатися.
28 жовтня президент країни Емманюель Макрон повідомив про введення загальнонаціонального карантину у зв’язку з другою хвилею коронавируса. За його словами, спеціальний режим триватиме мінімум до 1 грудня і буде супроводжуватися закриттям ресторанів, театрів, кінозалів і магазинів за винятком продовольчих і товарів першої необхідності.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: FT: компанія Apple розробляє власний пошуковик