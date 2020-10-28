FT: компанія Apple розробляє власний пошуковик

“Виробник iPhone вивчає можливість створення власних інструментів пошуку, оскільки зв’язки з Google перебувають під контролем антимонопольного законодавства”, — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що одне з недавніх оновлень iOS 14 вже дозволило показувати власні результати пошуку і безпосередньо посилатися на веб-сайти, коли користувачі вводять запити з домашнього екрану.

Раніше у жовтні, за даними ЗМІ, Мін'юст США та прокурори 11 штатів подали позов проти компанії Google, звинувативши технологічного гіганта у зловживанні своїм монопольним становищем. Компанію, зокрема, звинувачують в тому, що вона, нібито для збереження монопольного становищя, сплачує щороку мільярди доларів виробникам, таким як Apple, та інтернет-провайдерам, щоб вони за замовчуванням пропонували на своїх пристроях та комп‘ютерах саме Google як пошуковик.

Нагадаємо, СБУ ініціювала блокування заборонених російських додатків, в тому числі соцмереж, на електронних майданчиках Google і Apple.