FT: компания Apple разрабатывает собственный поисковик
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Компания Apple разрабатывает собственный поисковик, который может заменить Google на устройствах компании по умолчанию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.
"Производитель iPhone изучает возможность создания собственных инструментов поиска, поскольку связи с Google находятся под контролем антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одно из недавних обновлений iOS 14 уже позволило показывать собственные результаты поиска и непосредственно ссылаться на сайты, когда пользователи вводят запросы с домашнего экрана.
Ранее в октябре, по данным СМИ, Минюст США и прокуроры 11 штатов подали иск против компании Google, обвинив технологического гиганта в злоупотреблении своим монопольным положением. Компанию, в частности, обвиняют в том, что она, якобы для сохранения монопольного положения, платит ежегодно миллиарды долларов производителям, таким как Apple, и интернет-провайдерам, чтобы они по умолчанию предлагали на своих устройствах и компьютерах именно Google в качестве поисковика.
Напомним, СБУ инициировала блокировки запрещенных российских приложений, в том числе соцсетей, на электронных площадках Google и Apple.