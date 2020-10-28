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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 44454 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 66434 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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4 марта, 13:25 • 100379 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 117715 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 95337 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100466 просмотра

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4 марта, 08:59 • 103400 просмотра

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FT: компания Apple разрабатывает собственный поисковик

FT: компания Apple разрабатывает собственный поисковик

Киев  •  УНН

 • 17531 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Компания Apple разрабатывает собственный поисковик, который может заменить Google на устройствах компании по умолчанию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

"Производитель iPhone изучает возможность создания собственных инструментов поиска, поскольку связи с Google находятся под контролем антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одно из недавних обновлений iOS 14 уже позволило показывать собственные результаты поиска и непосредственно ссылаться на сайты, когда пользователи вводят запросы с домашнего экрана.

Ранее в октябре, по данным СМИ, Минюст США и прокуроры 11 штатов подали иск против компании Google, обвинив технологического гиганта в злоупотреблении своим монопольным положением. Компанию, в частности, обвиняют в том, что она, якобы для сохранения монопольного положения, платит ежегодно миллиарды долларов производителям, таким как Apple, и интернет-провайдерам, чтобы они по умолчанию предлагали на своих устройствах и компьютерах именно Google в качестве поисковика.

Напомним, СБУ инициировала блокировки запрещенных российских приложений, в том числе соцсетей, на электронных площадках Google и Apple.

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