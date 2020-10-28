FT: компания Apple разрабатывает собственный поисковик

"Производитель iPhone изучает возможность создания собственных инструментов поиска, поскольку связи с Google находятся под контролем антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одно из недавних обновлений iOS 14 уже позволило показывать собственные результаты поиска и непосредственно ссылаться на сайты, когда пользователи вводят запросы с домашнего экрана.

Ранее в октябре, по данным СМИ, Минюст США и прокуроры 11 штатов подали иск против компании Google, обвинив технологического гиганта в злоупотреблении своим монопольным положением. Компанию, в частности, обвиняют в том, что она, якобы для сохранения монопольного положения, платит ежегодно миллиарды долларов производителям, таким как Apple, и интернет-провайдерам, чтобы они по умолчанию предлагали на своих устройствах и компьютерах именно Google в качестве поисковика.

Напомним, СБУ инициировала блокировки запрещенных российских приложений, в том числе соцсетей, на электронных площадках Google и Apple.