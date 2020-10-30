Apple закроет большинство магазинов во Франции из-за второй волны COVID-19

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 20170 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 49780 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 68881 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 80942 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 92471 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112881 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114512 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126268 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202360 просмотра

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Apple закроет большинство магазинов во Франции из-за второй волны COVID-19

Apple закроет большинство магазинов во Франции из-за второй волны COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11153 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Американская компания Apple временно закроет для посетителей 17 из 20 фирменных магазинов электроники, действующих на территории Франции. Об этом сообщил в четверг агентство Reuters, передает УНН.

По данным агентства, соответствующее решение в компании приняли на фоне введения во Франции общенационального карантина в связи со второй волной коронавируса. С пятницы работу в усеченном режиме продолжат только три торговые точки Apple в Париже. Для посещения магазина и приобретение продукции компании клиенты должны будут в обязательном порядке заранее записаться.

28 октября Президент страны Эмманюэль Макрон сообщил о введении общенационального карантина в связи со второй волной коронавируса. По его словам, специальный режим продлится минимум до 1 декабря и будет сопровождаться закрытием ресторанов, театров, кинозалов и магазинов за исключением продовольственных и товаров первой необходимости.

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