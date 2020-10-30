Apple закроет большинство магазинов во Франции из-за второй волны COVID-19

По данным агентства, соответствующее решение в компании приняли на фоне введения во Франции общенационального карантина в связи со второй волной коронавируса. С пятницы работу в усеченном режиме продолжат только три торговые точки Apple в Париже. Для посещения магазина и приобретение продукции компании клиенты должны будут в обязательном порядке заранее записаться.

28 октября Президент страны Эмманюэль Макрон сообщил о введении общенационального карантина в связи со второй волной коронавируса. По его словам, специальный режим продлится минимум до 1 декабря и будет сопровождаться закрытием ресторанов, театров, кинозалов и магазинов за исключением продовольственных и товаров первой необходимости.

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