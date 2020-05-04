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Коронавирус: эксперты оценили масштаб будущих убытков американских виноделов

Киев • УНН

 • 10308 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Винодельческая промышленность США может потерять около 6 млрд долл. из-за пандемии коронавируса, передает УНН со ссылкой на Argus Courier.

Коронавирус: эксперты оценили масштаб будущих убытков американских виноделов

"Экономические убытки будут особенно ощутимы для винодельческих предприятий, которые находятся на Северном побережье и в Калифорнии. Они производят 85% вин", - говорится в сообщении.

В настоящее время в США действует более 10 тыс. виноделен.

"Больше всего пострадают мелкие винодельни, в которых не налажен механизм взаимодействия со стационарными торговыми сетями. Они могут потерять около 47,5% годового дохода", - говорится в сообщении.

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Для крупных винодельческих компаний экономические убытки будут менее ощутимым.

"Их продукция представлена в стационарных торговых сетях, которые сегодня, в условиях карантина, рекордно увеличили продажи спиртных напитков", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в 2019 году украинцы потребили 1 млн дал. вина, потратив на напиток почти 8 млрд грн.

Напомним, в Украине презентовали новый винный напиток голубого цвета на основе сока черники.

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