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Українці накупили вина на майже 8 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. У 2019 році українці купили у роздріб вина на 7 млрд 877 млн грн. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Найбільше коштів на вино витратили жителів столиці — 2,5 млрд грн. Чимало коштів на алкогольний напій витратили жителі Дніпропетровщини (681 млн грн) та Київщини (653 млн грн).

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Найменше вина протягом звітного періоду придбали жителі Луганської (45,9 млн грн) та Тернопільської (63,3 млн грн) областей.

Частка продажу вина вітчизняного виробництва через українські торгові мережі складає 52,1%, ще 47,9% припадає на імпортний продукт.

Як писав УНН, вчені вважають, що червоне вино зміцнює імунітет.

А за словами відомого лікаря Комаровського, вино і коньяк — це противірусні “препарати”, які повинні бути в кожній “аптечці”.

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