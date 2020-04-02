Украинцы купили вина на почти 8 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В 2019 году украинцы купили в розницу вина на 7 млрд 877 млн грн. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Больше всего средств на вино потратили жителей столицы — 2,5 млрд грн. Немало средств на алкогольный напиток потратили жители Днепропетровской (681 млн грн) и Киевской областей (653 млн грн).
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Меньше всего вина в течение отчетного периода приобрели жители Луганской (45,9 млн грн) и Тернопольской (63,3 млн грн) областей.
Доля продажи вина отечественного производства через украинские торговые сети составляет 52,1%, еще 47,9% приходится на импортный продукт.
Как писал УНН, ученые считают, что красное вино укрепляет иммунитет.
А по словам известного доктора Комаровского, вино и коньяк — это противовирусные “препараты”, которые должны быть в каждой “аптечке”.