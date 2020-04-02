Украинцы купили вина на почти 8 млрд грн

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 89007 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101181 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103314 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102513 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110671 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100045 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104687 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106501 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131452 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130417 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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5 марта, 11:59 • 105555 просмотра
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4 марта, 18:57 • 108707 просмотра
Актуальное
Украинцы купили вина на почти 8 млрд грн

Украинцы купили вина на почти 8 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 12555 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В 2019 году украинцы купили в розницу вина на 7 млрд 877 млн грн. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Больше всего средств на вино потратили жителей столицы — 2,5 млрд грн. Немало средств на алкогольный напиток потратили жители Днепропетровской (681 млн грн) и Киевской областей (653 млн грн).

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Меньше всего вина в течение отчетного периода приобрели жители Луганской (45,9 млн грн) и Тернопольской (63,3 млн грн) областей.

Доля продажи вина отечественного производства через украинские торговые сети составляет 52,1%, еще 47,9% приходится на импортный продукт.

Как писал УНН, ученые считают, что красное вино укрепляет иммунитет.

А по словам известного доктора Комаровского, вино и коньяк — это противовирусные “препараты”, которые должны быть в каждой “аптечке”.

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