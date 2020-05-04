Коронавірус: експерти оцінили масштаб майбутніх збитків американських виноробів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Виноробна промисловість США може втратити близько 6 млрд дол. через пандемію коронавірусу, передає УНН з посиланням на Argus Courier.
"Економічні збитки будуть особливо відчутні для виноробних підприємств, які знаходяться на Північному узбережжі і в Каліфорнії. Вони виробляють 85% вин", - йдеться в повідомленні.
На даний час в США діє понад 10 тис. виноробств.
"Найбільше постраждають дрібні виноробні, у яких не налагоджений механізм взаємодії зі стаціонарними торговими мережами. Вони можуть втратити близько 47,5% річного доходу", - йдеться в повідомленні.
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Для великих виноробних компаній економічні збитки будуть менш відчутним.
"Їхня продукція надана в стаціонарних торгових мережах, які сьогодні, в умовах карантину, рекордно збільшили продажі спиртних напоїв", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, в 2019 році українці спожили 1 млн дал. вина, витративши на напій майже 8 млрд грн.
Нагадаємо, в Україні презентували новий винний напій блакитного кольору на основі соку чорниці.