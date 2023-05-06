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Коронация Чарльза ІІІ: началась церемония, монарх принес присягу

Киев • УНН

 • 1120978 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби начал церемонию коронации британского монарха Чарльза III, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Архиепископ Джастин Уэлби произнес первые слова церемонии. Она будет состоять из нескольких частей.

  • Объявление Чарльза III королем и возгласы прихожан "Боже, храни короля".
  • Королевская присяга.
  • Помазание – в буквальном смысле голова, грудь и руки короля будут помазаны маслом.
  • Получение регалий, на голову Чарльза ІІІ возложат корону.
  • Интронизация: король перейдет с коронационного кресла на трон.

Архиепископ Кентерберийский признал существование многих вероисповеданий в Великобритании, говоря, что Англиканская церковь «стремится способствовать созданию среды, в которой люди всех вероисповеданий могут жить свободно».

Затем Уэлби приступил к процедуре коронационной присяги - требование законодательства.

Он попросил короля Чарльза подтвердить, что он будет защищать закон и англиканскую церковь во время своего правления.

Король Чарльз принес присягу. Монарх положил свою руку на Святое Евангелие и обязался "выполнять и хранить" эти обеты.

Он также дал вторую присягу - Присягу Декларации о присоединении (Accession Declaration Oath) - заявляя, что он "верный протестант".

Чарльз сказал: "Я, Чарльз, торжественно и искренне в присутствии Бога исповедую, свидетельствую и заявляю, что я верный протестант и что я буду, в соответствии с истинным намерением законов, обеспечивающих протестантское наследование престола, поддерживать указанные нормативные акты в пределах своих полномочий по закону".

После этого запел хор.

Всего служба продлится чуть менее двух часов.

Дополнение

Сегодня, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве состоится коронация короля Великобритании Чарльза ІІІ и королевы-консорт Камиллы.

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