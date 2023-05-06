Коронация Чарльза ІІІ: началась церемония, монарх принес присягу
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби начал церемонию коронации британского монарха Чарльза III, сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Архиепископ Джастин Уэлби произнес первые слова церемонии. Она будет состоять из нескольких частей.
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- Объявление Чарльза III королем и возгласы прихожан "Боже, храни короля".
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- Королевская присяга.
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- Помазание – в буквальном смысле голова, грудь и руки короля будут помазаны маслом.
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- Получение регалий, на голову Чарльза ІІІ возложат корону.
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- Интронизация: король перейдет с коронационного кресла на трон.
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Архиепископ Кентерберийский признал существование многих вероисповеданий в Великобритании, говоря, что Англиканская церковь «стремится способствовать созданию среды, в которой люди всех вероисповеданий могут жить свободно».
Затем Уэлби приступил к процедуре коронационной присяги - требование законодательства.
Он попросил короля Чарльза подтвердить, что он будет защищать закон и англиканскую церковь во время своего правления.
Король Чарльз принес присягу. Монарх положил свою руку на Святое Евангелие и обязался "выполнять и хранить" эти обеты.
Он также дал вторую присягу - Присягу Декларации о присоединении (Accession Declaration Oath) - заявляя, что он "верный протестант".
Чарльз сказал: "Я, Чарльз, торжественно и искренне в присутствии Бога исповедую, свидетельствую и заявляю, что я верный протестант и что я буду, в соответствии с истинным намерением законов, обеспечивающих протестантское наследование престола, поддерживать указанные нормативные акты в пределах своих полномочий по закону".
После этого запел хор.
Всего служба продлится чуть менее двух часов.
Дополнение
Сегодня, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве состоится коронация короля Великобритании Чарльза ІІІ и королевы-консорт Камиллы.