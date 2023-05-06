Коронація Чарльза ІІІ: розпочалася церемонія, монарх склав присягу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі розпочав церемонію коронації британського монарха Чарльза ІІІ, повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
Архієпископ Джастін Велбі промовив перші слова церемонії. Вона складатиметься з кількох частин.
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- Оголошення Чарльза ІІІ королем і вигуки парафіян "Боже, бережи короля".
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- Королівська присяга.
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- Помазання – у буквальному значенні голова, груди та руки короля будуть помазані олією.
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- Отримання регалій, на голову Чарльза ІІІ покладуть корону.
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- Інтронізація: король перейде з коронаційного крісла на трон.
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Архієпископ Кентерберійський визнав існування багатьох віросповідань у Великій Британії, кажучи, що Англіканська церква «прагне сприяти створенню середовища, у якому люди всіх віросповідань можуть жити вільно».
Потім Велбі приступив до процедури коронаційної присяги - вимога законодавства.
Він попросив короля Чарльза підтвердити, що що він захищатиме закон та англіканську церкву під час свого правління.
Король Чарльз склав присягу. Монарх поклав свою руку на Святе Євангеліє і зобов’язався «виконувати і зберігати» ці обітниці.
Він також дав другу присягу - Присягу Декларації про приєднання (Accession Declaration Oath) - заявляючи, що він «вірний протестант».
Чарльз сказав: "Я, Чарльз, урочисто й щиро в присутності Бога сповідую, свідчу й заявляю, що я вірний протестант і що я буду, відповідно до справжнього наміру законів, які забезпечують протестантське успадкування престолу, підтримувати зазначені нормативні акти в межах своїх повноважень згідно із законом".
Після цього заспівав хор.
Усього служба триватиме трохи менше ніж дві години.
Доповнення
Сьогодні, 6 травня, у Вестмінстерському абатстві відбудеться коронація короля Великої Британії Чарльза ІІІ та королеви-консорт Камілли.