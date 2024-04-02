Королевская семья Японии дебютировала в Instagram

Королевская семья Япония дебютировала на популярной социальной платформе Instagram с фото и видео императора Нарухито и императрицы Масако во время недавних публичных выступлений. Об этом сообщили местные СМИ, передает УНН.

Детали

За учетной записью Агентства императорского двора уже следят более 270 тысяч пользователей, но ни на один другой профиль он не подписан.

Пока никаких "историй" не опубликовано, а посты не содержат частных изображений монархов. В подписях описывается официальная деятельность императора и императрицы, комментарии модерируются.

Агентство императорского двора заявило, что хочет, чтобы общественность лучше понимала служебные обязанности семьи, и что Instagram был выбран из-за его популярности среди молодежи.

Дебют японской королевской семьи в социальных сетях состоялся через 15 лет после того, как британская королевская семья присоединилась к X, бывшему Twitter, в 2009 году.

Король Чарльз III оценил героизм украинцев и обещает поддержку от Соединенного Королевства