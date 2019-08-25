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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 782 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 46175 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119621 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130293 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121419 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125453 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128234 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152936 просмотра

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Королева Елизавета II о визите Трампа: посмотрите на мою лужайку, она испорчена

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась премьер-министру Австралии Скотту Моррисону, что вертолеты президента США Дональда Трампа и его сопровождения испортили газон у Букингемского дворца во время июньского визита американского лидера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The Sunday Times.

Источники в администрации австралийского главы правительства сообщили, что в первый день визита Трампа вертолет, в котором находились глава государства и его жена Меланья, сел напротив дворца, а рядом с ним разместился вертолет сопровождающих лиц. После этого президент посетил резиденцию посла США в Великобритании и вернулся назад на вертолете, который снова посадили на газон у дворца.

"Подойдите и посмотрите на мою лужайку. Она испорчена", - днем позже, по сведениям источников агентства, сказала королева Моррисону, который в июне также находился с визитом в Великобритании.

Напомним, Трамп прилетел в Великобританию 3 июня и пробыл там три дня. Вместе с первой леди Меланией он был принят королевой Елизаветой II в Букингемском дворце и провел переговоры с Терезой Мэй.

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