Королева Елизавета II о визите Трампа: посмотрите на мою лужайку, она испорчена

Источники в администрации австралийского главы правительства сообщили, что в первый день визита Трампа вертолет, в котором находились глава государства и его жена Меланья, сел напротив дворца, а рядом с ним разместился вертолет сопровождающих лиц. После этого президент посетил резиденцию посла США в Великобритании и вернулся назад на вертолете, который снова посадили на газон у дворца.

"Подойдите и посмотрите на мою лужайку. Она испорчена", - днем позже, по сведениям источников агентства, сказала королева Моррисону, который в июне также находился с визитом в Великобритании.

Напомним, Трамп прилетел в Великобританию 3 июня и пробыл там три дня. Вместе с первой леди Меланией он был принят королевой Елизаветой II в Букингемском дворце и провел переговоры с Терезой Мэй.