Королева Єлизавета II про візит Трампа: подивіться на мою галявину, вона зіпсована
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Королева Великої Британії Єлизавета II поскаржилася прем'єр-міністру Австралії Скотту Моррісону, що вертольоти президента США Дональда Трампа і його супроводу зіпсували газон біля Букінгемського палацу під час червневого візиту американського лідера. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету The Sunday Times.
Джерела в адміністрації австралійського глави уряду повідомили, що в перший день візиту Трампа вертоліт, в якому перебували глава держави і його дружина Меланія, сів навпроти палацу, а поруч з ним розмістився вертоліт супроводжуючих осіб. Після цього президент відвідав резиденцію посла США у Британії і повернувся назад на вертольоті, який знову посадили на газон біля палацу.
"Підійдіть і подивіться на мою галявину. Вона зіпсована", - днем пізніше, за відомостями джерел агентства, сказала королева Моррісону, який в червні також перебував з візитом у Великій Британії.
Нагадаємо, Трамп прилетів до Великої Британії 3 червня і пробув там три дні. Разом з першою леді Меланією він був прийнятий королевою Єлизаветою II в Букінгемському палаці і провів переговори з Терезою Мей.