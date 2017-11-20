Королева Елизавета II и принц Филипп отмечают платиновую свадьбу
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Королева Великобритании Елизавета II и ее муж принц Филипп отмечают свою платиновую годовщину свадьбы небольшой семейной вечеринкой в понедельник, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Пара сочеталась браком в лондонском Вестминстерском аббатстве 20 ноября 1947 года, всего через два года после окончания Второй мировой войны. Тогда в пышной церемонии приняли участие государственные деятели и королевские семьи со всего мира.
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На семидесятилетие брака не запланировано никаких публичных мероприятий, а 91-летняя королева Елизавета и ее 96-летний муж отпразднуют юбилейную дату частной вечеринкой в Виндзорском замке, королевском доме к западу от Лондона.
Это отличается от празднования серебряной, золотой и бриллиантовой годовщин королевской четы, когда они посещали службы в аббатстве.
Тем не менее, в аббатстве в этом году ознаменуют событие звоном всех колоколов, что должно продлится более трех часов.
Напомним, в августе принц Филипп в последний раз самостоятельно посетил публичное мероприятие.