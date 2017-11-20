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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 13590 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 30450 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 47671 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 44067 просмотра

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11:14 • 91101 просмотра

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Королева Елизавета II и принц Филипп отмечают платиновую свадьбу

Королева Елизавета II и принц Филипп отмечают платиновую свадьбу

Киев  •  УНН

 • 307966 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Королева Великобритании Елизавета II и ее муж принц Филипп отмечают свою платиновую годовщину свадьбы небольшой семейной вечеринкой в ​​понедельник, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Пара сочеталась браком в лондонском Вестминстерском аббатстве 20 ноября 1947 года, всего через два года после окончания Второй мировой войны. Тогда в пышной церемонии приняли участие государственные деятели и королевские семьи со всего мира.

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На семидесятилетие брака не запланировано никаких публичных мероприятий, а 91-летняя королева Елизавета и ее 96-летний муж отпразднуют юбилейную дату частной вечеринкой в ​​Виндзорском замке, королевском доме к западу от Лондона.

Это отличается от празднования серебряной, золотой и бриллиантовой годовщин королевской четы, когда они посещали службы в аббатстве.

Тем не менее, в аббатстве в этом году ознаменуют событие звоном всех колоколов, что должно продлится более трех часов.

Напомним, в августе принц Филипп в последний раз самостоятельно посетил публичное мероприятие.

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