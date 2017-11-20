Королева Єлизавета II і принц Філіп відзначають платинове весілля

Пара одружилася в лондонському Вестмінстерському абатстві 20 листопада 1947 року, всього через два роки після завершення Другої світової війни. Тоді у пишній церемонії взяли участь державні діячі і королівські сім'ї з усього світу.

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На сімдесятиріччя шлюбу не заплановано жодних публічних заходів, а 91-річна королева Єлизавета і її 96-річний чоловік відсвяткують ювілейну дату приватною вечіркою в Віндзорському замку, королівському будинку на захід від Лондона.

Це відрізняється від святкування срібної, золотої і діамантової річниці королівського подружжя, коли вони відвідували служби в абатстві.

Проте, в абатстві в цьому році ознаменують подію дзвоном всіх дзвонів, що має тривати більше трьох годин.

Нагадаємо, у серпні принц Філіп востаннє самостійно відвідав публічний захід.