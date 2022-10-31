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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пользователи массово жалуются на сбой в Instagram: некоторые - на блокировку аккаунта

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 октября. УНН. Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе социальной сети, сообщает УНН со ссылкой на данные сервиса Downdetector.

Детали

Количество жалоб достигло 7,5 тыс. незадолго до 17 часов по Киеву. Сейчас жалоб стало меньше, но счет до сих пор идет на тысячи.

Так, 52% пользователей имеют проблемы с приложением, 44% с возможностью входа, 4% с веб-сайтом.

Некоторые пользователи в комментариях жалуются на то, что их учетная запись была заблокирована без указания причин.

В соцсети уже отреагировали на эти сообщения.

"Мы знаем, что некоторые из вас имеют проблемы с доступом к своей учетной записи Instagram. Мы ищем причину проблемы и приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении Instagram в Twitter.

Украинские Национальные Новости

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