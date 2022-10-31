Пользователи массово жалуются на сбой в Instagram: некоторые - на блокировку аккаунта

Детали

Количество жалоб достигло 7,5 тыс. незадолго до 17 часов по Киеву. Сейчас жалоб стало меньше, но счет до сих пор идет на тысячи.

Так, 52% пользователей имеют проблемы с приложением, 44% с возможностью входа, 4% с веб-сайтом.

Некоторые пользователи в комментариях жалуются на то, что их учетная запись была заблокирована без указания причин.

В соцсети уже отреагировали на эти сообщения.

"Мы знаем, что некоторые из вас имеют проблемы с доступом к своей учетной записи Instagram. Мы ищем причину проблемы и приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении Instagram в Twitter.