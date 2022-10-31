Користувачі масово скаржаться на збій в Instagram: деякі - на блокування акаунта

Деталі

Кількість скарг сягнула 7,5 тис. незадовго до 17 години за Києвом. Наразі скарг поменшало, утім рахунок досі йде на тисячі.

Так, 52% користвачів мають проблеми з додатком, 44% з можливістю входу, 4% з вебсайтом.

Деякі користувачі у коментарях скаржаться на те, що їхній обліковий запис було заблоковано без вказання причин.

У соцмережі вже відреагували на ці повідомлення.

"Ми знаємо, що деякі з вас мають проблеми з доступом до свого облікового запису Instagram. Ми шукаємо причину проблеми і просимо вибачення за незручності", - йдеться у повідомленні Instagram у Twitter.