"Коридор затмений": сложный период и время подумать о будущем. Гороскоп для всех знаков Зодиака до конца октября

Цитата

«На этой недели мы входим в «коридор затмений» – это период между двумя затмениями: солнечным, которое произошло 14 октября и лунным – 28 октября. Это очень ответственный период, так как в данный момент у всех происходит коррекция судьбы. Необходимо ответственно взглянуть на те события, которые происходят в вашей жизни. Если события достаточно гармоничные – значит вы действуете правильно. Если возникают какие-либо проблемы – значит были допущены ошибки. Также, сейчас может ухудшаться самочувствие, поэтому не стоит делать слишком больших психологических и физических нагрузок, откажитесь, по возможности, от серьёзных плановых операций и косметологических процедур. Берегите себя в этот период. А главное, не стоит принимать важных решений и идти на серьезные поступки. Если всё же есть острая необходимость этого, тогда постарайтесь сделать все максимально хорошо, но стоит понимать, что результат может быть непредсказуем», - пояснила Ксения Базиленко.

По словам астролога, в этот период закладываются события на ближайшие полгода, а то и 18 лет. Ряд важных событий произойдет и в политике.

«Сейчас мы видим обострение ситуации во всём мире и это связано непосредственно с гороскопом самого солнечного затмения. А на этой неделе мы будем наблюдать серьёзные военные конфликтные ситуации, которые могут вспыхивать самых разных точках мира. И связано это все с тяжёлым взаимоотношением планет – квадратур Марса, Солнца, Меркурия и лунных узлов к Плутону на протяжении всей этой недели. Самые сложные дни 21 и 22 октября, когда Марс даст оппозицию к Юпитеру. Тут возможны также опасные природные явления, связанные со стихией воды и земли, например, землетрясения», - поясняет астролог.

Ксения Базиленко считает, что в таких условиях очень важно сохранять спокойствие, гармонию, помогать друг другу и настраивается на положительные эмоции, поскольку именно так мы закладываем позитивные события на будущее в период «коридора затмений».

ОВНЫ

У вас важный период в жизни, поскольку эти затмения сильно задевает ваш знак зодиака. Это период больших перемен, который будет длиться на протяжении полутора лет. В течение этого времени может сильно измениться ваша жизнь. Помните, что правильное отношение к жизненным ситуациям и поставленным целям, а также хорошее отношение к окружающим и к самому себе, может поменять вашу судьбу наилучшим образом. Вам необходимо особенно внимательно отнестись к периоду этих затмений и в ближайшие две недели прожить в максимальной гармонии с собой и окружающими. Но не начинайте сейчас новые дела и не решайте важные вопросы до ноября. А если всё-таки от этого вам не уйти, тогда поступайте по совести и делайте все с максимальной отдачей, чтобы получить наилучший результат.

ТЕЛЬЦЫ

Коридор затмений затронет деловую сферу, а также ваше здоровье. Но прибегать к серьезным медицинским вмешательства до окончания коридора затмений не стоит. Перенесите их на ноябрь. А сейчас обратите внимание на свой внутренний мир, переживания. Обдумайте подходит ли вам ваша профессиональная сфера деятельности. На этой недели воздержитесь от поездок за рубеж, будьте осторожны в общении с иностранцами, чтобы не разладить отношения с ними. Начало этой недели будет слишком эмоциональным, избегайте конфликтов.

БЛИЗНЕЦЫ

Затмения больше всего повлияют на сферу личных отношений. В последующие полгода вам необходимо будет окончательно разобраться в своих любовных историях. Если вы давно находитесь с кем-то в отношениях, то рассмотрите возможно их узаконить. Но если вы решитесь на серьезный шаг, то осуществляйте задуманное после завершения коридора затмений.

На этой неделе планируйте свое будущее. Старайтесь не обострить отношения с вашими любимыми. Также, опасно на этой неделе вкладывать куда-либо деньги, брать кредит или инвестировать, откажитесь начинать новые проекты. Возможны ссоры с друзьями.

РАКИ

Этот период затмений серьёзно заденет вас, особенно в том, что касается родителей и близких, а также повлияет на вашу карьеру. В последующие полгода именно этим сферам вы уделите больше всего внимания. У вас будет прекрасная возможность улучшить отношения с близкими, купить недвижимость, получить хорошую должность. Но будьте осторожны в течении этих двух недель коридора затмений - сейчас нужно планировать, но не принимать важных решений и не спешить действовать. Не конфликтуйте в семье. Не стоит также нарушать закон.

ЛЬВЫ

У вас период затмений затронет сферу образования, а также повлияет на коммуникации, особенно с иностранцами, и дальние поездки. Есть вероятность, что в течение последующих шести месяцев вы заложите программу для удачного развития в этих направлениях. Но не спешите приступать к действиям в период коридора затмений – сосредоточьтесь на планировании. Острая ситуация на этой неделе может возникнуть с работой и во взаимоотношениях с коллегами. Избегайте конфликтов. Также особое внимание уделите своему здоровью, так как именно сейчас вы можете чувствовать сильное недомогание.

ДЕВЫ

Период затмений может негативно затронуть финансовую сферу. Посвятите время коридора затмений тщательному планированию будущего, а уже после окончания периода затмений воплощайте планы в жизнь. А сейчас откажитесь от важных решений и действий. Также сейчас стоит отказаться от всех косметологических процедур и особенно от пластических операций. Остро на этой неделе может встать вопрос, связанный с вашими отношениями – постарайтесь избежать выяснений, а иначе это может обернутся разрывом. В данный момент спокойные эмоции – это закладка положительных событий в будущем.

ВЕСЫ

Солнечное затмение произошло именно в вашем знаке, а это значит, что последующие полгода будут для вас очень значимыми и изменят вашу жизнь. Для того, чтобы у вас всё ладилось в будущем, именно сейчас, в коридоре затмений, который будет длиться до конца этого месяца, вам нужно проявлять правильные эмоции и мысли, быть гармонии с собой и с окружением. Постарайтесь избежать серьезных конфликтов, не позволяйте втягивать себя в них. Оберегайте свои личные отношения, потому что это будет главным вопросом в ближайшие полгода для вас. На этой неделе остро встанет вопрос о взаимоотношениях с вашими ближайшими родственниками. Но в данный момент не принимайте важных решений.

СКОРПИОНЫ

Период затмение больше всего затронет ваш внутренний мир. Вы будете принимать все к сердцу, почувствуйте себя уязвимыми. Придется разобраться в себе, но при этом не стоит заниматься самокопанием. Это важно, поскольку ваши эмоции, мысли и дела, которые будут проявляться вами в коридоре затмений, будут проигрываться в последующие полгода. Постарайтесь быть в гармонии с собой и с окружающим миром. Также, важный фактор для вас сейчас – это ваши профессиональные отношения или выбор профессии, вида деятельности. В течение полугода вы можете изменить ее.

Остро встанет вопрос взаимоотношений с окружающим миром. Постарайтесь сдерживать возмущение и не вступать в жёсткие конфликты, иначе можете оказаться в эпицентре большого конфликта. Проявите спокойствие и придержите своё мнение при себе, особенно на выходных, поскольку конец этой недели для вас может пройти очень напряженно.

СТРЕЛЬЦЫ

Период затмений затронет новые проекты и любые начинания. Вы можете ощутить поддержку ваших друзей и единомышленников или же полностью потерять ее. Это будет зависеть от вас. В личных отношениях также может быть обострение. На протяжении всего коридора затмений необходимо сохранять спокойствие и не принимать важных решений, отказаться от важных дел. Стройте планы на будущее, чтобы в ближайшие полгода вы смогли бы успешно воплотить их в жизнь. Особенно хороший период будет для тех Стрельцов, кто занимается современными технологиями. Острая ситуация на этой неделе может возникнуть с финансами, поэтому откажитесь от любых вложений и финансирования, крупных закупок.

КОЗЕРОГИ

Период затмений серьёзно заденет профессиональную сферу, карьеру, а также взаимоотношения с родственниками и жилищные вопросы. Откажитесь, в течение всего коридора затмений, до ноября, от решительных действий и принятия важных решений. Сейчас вам стоит тщательно планировать своё будущее, особенно в профессиональном смысле. Осложнения могут возникнуть только из-за вас самих – откажитесь от отрытых конфликтов, не критикуйте окружающих. Постарайтесь не брать на себя слишком больших обязательств, побудьте в тени.

ВОДОЛЕИ

Период затмений серьёзно повлияет на вашу судьбу, особенно на сферы, касающейся эмиграции, общения и работы с иностранцами. Последующие полгода посвятите образованию. В период коридора затмений уделите внимание планированию будущего. Постарайтесь находится в гармонии с собой и окружающим миром. И только со следующего месяца приступайте к важным действиям. Острым вопросом на этой неделе станут ваши отношения с родителями, бытовые вопросы и жилищные. Но, в данный момент не спешите к действиям, просто налаживает отношения.

РЫБЫ

Начиная с периода затмений и последующие полгода первостепенными будут финансы, бизнес и инвестиции. Во время коридора затмений категорически нельзя делать денежные вложения, совершать крупные покупки, брать кредиты. Всё это можете делать только со следующего месяца. Острым вопросом на этой неделе станут отношения с друзьями. Кроме того, все ранее начатые вами дела сейчас могут застопорится из-за финансовых трудностей. Постарайтесь сохранять спокойствие и жить в гармонии с собой и с окружающим миром.